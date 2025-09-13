Kupuje redom: Telekom preuzima još pet operatora

N1 Info pre 1 sat  |  D. K.
Tek što je pre mesec i po dana obelodanjeno da Telekom Srbija preuzima Orion telekom wifi i Beotelnet-ISP, nove informacije pokazuju da državni teleoperator planira da kupi još pet operatora u Srbiji.

To su: Nova Telnet bežične i kablovske telekomunikacije d.o.o. Porodin, Media KDS d.o.o. Sombor, MSAT Inženjering d.o.o. Petrovac na Mlavi, Link 016 d.o.o. Lebane i KATV d.o.o. Čoka. U julu je Komisija za zaštitu konkurencije Severne Makedonije objavila da Telekom Srbija namerava da preuzme preduzeća Orion telekom wifi i Beotelnet-ISP. "Na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije Komisiji za zaštitu konkurencije je prijavljena koncentracija kojom akcionarsko društvo
