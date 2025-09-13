Upozorenje RHMZ: Sutra u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Nedeljnik pre 17 minuta
Upozorenje RHMZ: Sutra u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Na teritoriji Srbije sutra će biti biti nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Takođe je moguća lokalna pojava grada, te jak i olujni vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Vetar će posle podne biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a
