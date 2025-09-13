ANEM: Krivična prijava zbog pretnji smrću Dinku Gruhonjiću i njegovoj porodici

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas još jednu u nizu pretnji koje dobija Dinko Gruhonjić i to ovog puta putem telefona i SMS poruka u kojima se preti smrću njegovoj porodici.

Pretnja je prijavljena Osnovnom javnom tužilaštvu, a protiv nepoznate osobe je podneta krivična prijava zbog dela ugrožavanje sigurnosti. Nepoznata osoba pokušala je 12. septembra najpre da pozove Gruhonjića, a nakon što se nije javio, s istog broja telefona stigla je poruka u kojoj se navodi: ‘Aleksandre šalji nam salate biće mesa klaćemo KRVate ustaše!!! Smrt porodici Gruhonjić!!!!!'“, naveo je ANEM. „Gruhonjić je do sada bio više puta meta pretnji, uvreda i