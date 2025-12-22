Isključeno blizu 2.000 vozača zbog alkohola u pojačanoj kontroli saobraćaja u Srbiji

U međunarodnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, sprovedenoj od 15. do 21. decembra, iz saobraćaja u Srbiji isključeno je 1.884 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 125 vozača sankcionisano zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcija je istovremeno realizovana u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, evropske mreže saobraćajnih policija. Tokom sprovođenja kontrole, u službenim prostorijama zadržana su 324 vozača koji su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, a među njima je čak 70 vozača zatečeno sa više od dva promila alkohola, što predstavlja nasilničku vožnju. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 81.000 vozača, a osim prekršaja
