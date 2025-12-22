Tokom proteklog vikenda iz saobraćaja je isključeno 28 vozača

I Love Zrenjanin pre 2 sata
Tokom proteklog vikenda iz saobraćaja je isključeno 28 vozača

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 143 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 28 vozača koja su vozila pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala četrdesetpetogodišnjeg vozača „opela“, koji je vozio sa 2,48 promila alkohola u organizmu i šezdesetosmogdišnjeg vozača „mercedesa“, sa 1,92 promila alkohola. Takođe su zadržani i tridesetogodišnji vozač „opela“ koji je bio pozitivan na „kokain“,
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Dve osobe stradale, preko 50 vozača uhapšeno zbog vožnje u pijanom i drogiranom stanju: Težak saobraćajni vikend na…

Dve osobe stradale, preko 50 vozača uhapšeno zbog vožnje u pijanom i drogiranom stanju: Težak saobraćajni vikend na crnogorskim putevima

Alo pre 1 sat
Tokom akcije Roadpol isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Tokom akcije Roadpol isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Ist media pre 2 sata
Tokom akcije „Roadpol“ isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Tokom akcije „Roadpol“ isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

InfoKG pre 1 sat
Isključeno 1.884 vozača iz saobraćaja zbog alkohola prethodne sedmice

Isključeno 1.884 vozača iz saobraćaja zbog alkohola prethodne sedmice

Zoom UE pre 2 sata
Isključeno blizu 2.000 vozača zbog alkohola u pojačanoj kontroli saobraćaja u Srbiji

Isključeno blizu 2.000 vozača zbog alkohola u pojačanoj kontroli saobraćaja u Srbiji

Stav.life pre 2 sata
Tokom akcije „Roadpol“ isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Tokom akcije „Roadpol“ isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Niške vesti pre 2 sata
Protekle sedmice 11 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba teže povređena

Protekle sedmice 11 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba teže povređena

Subotica.com pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainZrenjanin

Društvo, najnovije vesti »

Danas: Naš novinar pozvan na saslušanje u policiju kako bi otkrio svoj izvor u slučaju advokata Nemanje Aleksića

Danas: Naš novinar pozvan na saslušanje u policiju kako bi otkrio svoj izvor u slučaju advokata Nemanje Aleksića

N1 Info pre 24 minuta
Žandarmerija nije dozvolila novinarki da izađe iz obruča u Bačkoj Palanci

Žandarmerija nije dozvolila novinarki da izađe iz obruča u Bačkoj Palanci

Cenzolovka pre 29 minuta
Anketna komisija dobila „Antikorupcijsku povelju“ koja se dodeljuje za izuzetan doprinos borbi protiv političke korupcije

Anketna komisija dobila „Antikorupcijsku povelju“ koja se dodeljuje za izuzetan doprinos borbi protiv političke korupcije

N1 Info pre 28 minuta
Novinar Danasa pozvan na saslušanje u policiju kako bi otkrio svoj izvor

Novinar Danasa pozvan na saslušanje u policiju kako bi otkrio svoj izvor

Cenzolovka pre 24 minuta
(VIDEO) Održan protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

(VIDEO) Održan protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

N1 Info pre 34 minuta