Tokom proteklog vikenda iz saobraćaja je isključeno 28 vozača

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 143 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 28 vozača koja su vozila pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala četrdesetpetogodišnjeg vozača „opela“, koji je vozio sa 2,48 promila alkohola u organizmu i šezdesetosmogdišnjeg vozača „mercedesa“, sa 1,92 promila alkohola. Takođe su zadržani i tridesetogodišnji vozač „opela“ koji je bio pozitivan na „kokain“,