Tokom akcije „Roadpol" isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Niške vesti pre 5 sati  |  Branka Mihajlović Branka
Tokom akcije „Roadpol“ isključena 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola
U akciji koja je istovremeno sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), u službenim prostorijama zadržana su 324 vozača koji su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, od kojih je čak 70 zatečeno da upravlja vozilom sa više od 2,00 promila, što predstavlja nasilničku vožnju, stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom akcije, pripadnici saobraćajne policije
