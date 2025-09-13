Ataman doktorirao na temu – kako sa osmoricom do finala

Dve ekipe koje su najviše pokazale na Evrobasketu, Turska i Nemačka, igraće za titulu u nedelju od 20 časova, a Ergin Ataman je još jednom pokazao kakav je trener.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Možda je čak Turska za nijasnu bolje igrala od svetskog prvaka tokom celog turnira, ali će se za zlato u Rigi svakako boriti jedine dve neporažene reprezentacije. Od početka je ekipa Ergina Atamana, posebno prema rečima Svetislava Pešića, bila u najužem krugu favorita za medalje, kao i Nemačka, pa će odlučiti ko će na tron. Da li će Turska u svom tek drugom finalu (prvo posle 2001. u Istanbulu) u istoriji do najsjajnijeg odlična ili će