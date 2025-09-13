Trener Nemačke pred finale sa Turskom: "Kvalitet je naša prednost, jedva čekamo"

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs
Trener Nemačke pred finale sa Turskom: "Kvalitet je naša prednost, jedva čekamo"

Prvi trener košarkške reprezentacije Nemačke Alan Ibarhimagić izjavio je danas pred finale Evrpskog prvenstva da će njegova ekipa dati sve od sebe da pobedi Tursku.

Košarkaši Nemačke igraće sutra od 20 časova u Rigi protiv Turske u finalu Evropskog prvenstva. - Uzbuđeni smo i jedva čekamo utakmicu. Oba tima su odigrala odličan turnir i zasluženo su u finalu. Znamo naše kvalitete, pokušaćemo da damo sve od sebe i pobedimo. Kvalitet igrača je sigurno jedna od naših prednosti. Za mene, još više je to što smo tim - rekao je Ibrahimagić na konferenciji za medije. On je naveo da je Turska pogađa šuteve iz svih pozicija i da ima
KošarkaEvropsko prvenstvoEvrobasketEurobasketNemačkaTurska

