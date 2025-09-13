Jednom trgovinskom lancu sledi kazna, jer nije ispoštovao mere

Jednom trgovinskom lancu sledi kazna, jer nije ispoštovao mere

Da li bi situacija na tržištu bila bolja da je „Maksi” srpski

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da jedan trgovinski lanac nije jasno istakao cenovnike u skladu sa novim ekonomskim merama i da mu za to sledi prekršajna kazna. „Tu sledi prekršajna kazna, pa ćemo da vidimo”, rekao je Vučić za TV Informer dodajući da je za nepoštovanje ekonomskih mera u skladu sa Uredbom koja je stupila na snagu 1. septembra moguće i zatvaranje do šest meseci. Krupni kapital nam je, kako kaže, potreban, ali mora da ima
