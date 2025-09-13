Od uzornog studenta do hladnokrvnog ubice Čarlija Kirka

Robinson je 2021. godine završio srednju školu kao jedan od najboljih đaka

Tajler Robinson (22), mladić iz predgrađa Jute koji je nekada važio za uzornog učenika i dobitnika prestižne univerzitetske stipendije, uhapšen je kao glavni osumnjičeni za ubistvo konzervativnog aktiviste i bliskog saradnika predsednika Donalda Trampa, Čarlija Kirka, preneo je CNN. Robinson je 2021. godine završio srednju školu kao jedan od najboljih đaka i dobio četvorogodišnju stipendiju za Univerzitet Jute. Ipak, nakon samo jednog semestra napustio je studije i