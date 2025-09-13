Loše američko vođstvo ne širi jedino prostor za sile drugog i trećeg sveta, ono produbljuje razdor u jedinom preostalom svetskom bloku, a to je zapadni tabor

Samit Šangajske organizacije za saradnju 2025, održan od 31. avgusta do 1. septembra u kineskom Tjencinu, skupa sa velikom vojnom paradom u Pekingu 3. septembra, istakao je ulogu ove organizacije kao platforme za nezapadne sile, posebno Kinu, Rusiju i Indiju, nasuprot konkurentskim Sjedinjenim Američkim Državama. Poput minulog julskog samita BRIKS-a u Brazilu, samit ŠOS-a kao glavni cilj imao je da projektuje jedinstvo među zemljama drugog i trećeg sveta, koje se