Zelenski razgovarao sa američkim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je imao telefonski razgovor sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dan nakon što je obelodanio detalje novog američkog plana za okončanje rata sa Rusijom. „Razgovarali smo o nekim važnim detaljima tekućeg rada.

Postoje dobre ideje koje mogu doprineti zajedničkom ishodu i trajnom miru“, naveo je Zelenski na Fejsbuku. On je dodao da je imao „veoma dobar razgovor“ sa američkim izaslanicima i zahvalio im na „njihovom konstruktivnom pristupu, intenzivnom radu i lepim rečima“. „Nadam se da će se sporazumi postignuti danas na Božić i ideje o kojima smo razgovarali pokazati korisnim“, rekao je Zelenski. Ukrajinski predsednik je u sredu otkrio novu verziju američkog plana za