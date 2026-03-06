Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da predsednik Donald Tramp redefiniše bezbednosnu strategiju Sjedinjenih Država u zapadnoj hemisferi, poručivši da Vašington oblikuje novu geopolitičku mapu koja obuhvata prostor od Grenlanda do Panamskog kanala.

On je to rekao sinoć u sedištu Južne komande američke vojske (U.S. Southern Command) u Doralu na Floridi, na konferenciji Americas Counter Cartel Conference. Hegset je tom prilikom izneo širu viziju američke bezbednosne politike u zapadnoj hemisferi, prenosi Index.hr. Govor je održan u jeku rata između SAD i Irana, ali Iran u njemu nije pominjan. Govoreći o novoj američkoj strategiji, Hegset je rekao da Tramp redefiniše bezbednosni prostor Sjedinjenih Država.