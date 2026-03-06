BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BEOGRAD - Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na Teheran i južno predgrađe Bejruta. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Američki predsednik Donald Tramp pak ističe da će sukob u Iranu trajati sve dok on to bude želeo. Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je nacionalna protivvazdušna odbrana presrela raketni napad koji je narušio vazdušni prostor zemlje, dok su u Saudijskoj Arabiji presretnute tri balističke

Izrael je saopštio da je započeo široki talas udara na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu. Dopisnici CNN-a javljaju o vazdušnim napadima na Teheran. Iranski mediji su javili da su se širom Teherana čule jake eksplozije, kao i da je meta napada bila i glavna trgovačka ulica u prestonici. - Katar upozorava: Rat u Persijskom zalivu bi mogao da uskoro zaustavi izvoz energenata Katar očekuje da svi proizvođači energije u Persijskom zalivu obustave izvoz u roku od