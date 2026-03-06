Špansko "ne" i odnosi sa SAD: "Sančezova reakcija na rat u Iranu može se objasniti kroz dva faktora"

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je da je Kipar žrtva rata na Bliskom istoku, dok je Madrid potvrdio da će raspodeliti francusku fregatu za vazdušnu odbranu kako bi pomogao u zaštiti ostrva usled rastućih tenzija izazvanih sukobom Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom.

Na konferenciji za novinare Sančez je kritikovao vojnu kampanju protiv Irana. Kako špansko "ne" ratu utiče na spoljne, ali i unutrašnje odnose u zemlji objasnio je Huan Karlos de Santos, novinar Euronews Španija, koji ističe da se Sančezova reakcija objašnjava uglavnom kroz dva faktora. "S jedne strane, tu je tradicionalna pozicija spoljne politike Španije koja se zalaže za multilateralizam i poštovanje međunarodnog prava. Vlada smatra da bi direktna vojna