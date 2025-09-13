Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Radar pre 40 minuta  |  Sandra Petrušić
Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Nema sumnje da bi Vučić dao sve što ima da se nađe na Lukašenkovom mestu, koje bi mu omogućilo da doživotno prebija, otpušta i hapsi neistomišljenike, ušuškan u sopstvenu realnost bez slobodnih medija i pravosuđa. Ali on jednostavno nema potencijal da ga dosegne, jer srećom nema Rusiju da ga finansira i da interveniše u njegovo ime

Teško je proceniti da li se Aleksandar Vučić prvo napio pa izdao naredbu da policija 5. septembra napravi krvavi pir u Novom Sadu i da uz masovno trovanje svih građana uništi autonomiju univerziteta i polomi kosti medicinskim radnicima, ili se napio kada je video rezultat i proslavio kao svojevremeno vest o ubistvu premijera Đinđića. Ono što znamo je da je pod i dalje vidnim dejstvom alkohola najavio otvorenu represiju prema sopstvenom narodu, rat sa susedima,
