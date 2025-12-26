Ko se topi, hvata se za penu

Širenje straha pomaže naprednjačkoj vlasti, baždarenoj tako da funkcioniše samo u uslovima borbe protiv „neprijatelja“, kada se biračima predstavlja kao zaštitnik od zla koje ih ugrožava

Nema nama predaha: učestalost najava vikend-ratova na Kosovu jeste nešto smanjena, ali je signal za uzbunu sada uključen zbog Sandžaka, gde se, kako tvrde provladini mediji, „priprema otcepljenje“ i ugovara saradnja vehabija i „blokadera koji bi da ruše Srbiju“. Naravno da je upozorenje potkrepljeno „pouzdanim“ dokazima: u danu studentskog protesta u Novom Pazaru, zakazanog zbog pritiska vlasti na državne univerzitete, na koji su u nedelju stigli građani iz cele