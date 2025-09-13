Za dva veličanstvena manje

Radar pre 40 minuta  |  Milan Aranđelović
Za dva veličanstvena manje

Ove godine, festival je potvrdio reputaciju jednog od najznačajnijih okupljanja ljubitelja devete umetnosti u regionu. U neformalnoj i prijateljskoj atmosferi grada u Boki, posetioci su imali priliku da se druže sa slavnim crtačima i scenaristima

Na pitoresknim pločnicima Herceg Novog odzvanjali su koraci više od sto pedeset umetnika iz šesnaest zemalja kao i velikog broja ljubitelja stripova, koji su bili deo 19. izdanja festivala stripa u ovom mestu. Svečano otvaranje započelo je performansom italijanskih umetnika Kozima Miorelija i Stefana Bekinija, koji su kroz vizuelno-muzički nastup uživo digitalno crtali i oživeli priču o opsesivnom lovu na belog kita, pokazavši kako i vremešni strip, svedok
