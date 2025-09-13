Oficiri GUR-a predali se Rusima u Zaporožju; Rojters: Pogođeni tankeri ruske flote u senci

Rat u Ukrajini – 1.298. dan. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja rekao je u Savetu bezbednosti da fizički nije bilo moguće da ruski dronovi upadnu u poljski vazdušni prostor. Predstavnici Poljske i Ukrajine su bili izričiti u optužbama na račun Moskve, ističući da upad dronova nije bio greška. Stejt department je saopštio da su Sjedinjene Države spremne da brane svaki centimetar teritorije NATO-a.

Tramp spreman da uvede sankcije Rusiji, ali ima uslov za zemlje NATO-a Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je spreman da uvede velike sankcije Rusiji, ali da prvo sve zemlje NATO-a moraju da se slože da će učini isto, kao i da prestanu da kupuju naftu od Rusije. ''Kao što znate, posvećenost NATO-a pobedi daleko je manja od stoprocentne, a to što pojedine članice kupuju naftu je šokantno. To u velikoj meri slabi vašu pregovaračku poziciju i pregovaračku