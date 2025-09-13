Rusija digla prašinu: Iskanderi navodno raspoređeni kod Poljske, NATO u stanju pripravnosti (Video)

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Rusija digla prašinu: Iskanderi navodno raspoređeni kod Poljske, NATO u stanju pripravnosti (Video)

Društvenim mrežama danas se proširio snimak koji navodno prikazuje da je Rusija rasporedila lansere raketnog sistema Iskander u Kalinjingradskoj oblasti, blizu poljske granice.

Autentičnost snimka nije potvrđena. Neki izveštaji navode da je Iskander raspoređen u okviru vežbi "Zapad 2025". Snimak je na X-u objavio i bivši savetnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko. Podsetimo, Rusija i Belorusija započele su juče veliku zajedničku vojnu vežbu na pragu NATO-a, koja uključuje manevre u obe zemlje kao i u Baltičkom i Barentsovom moru, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Vežba "Zapad-2025" - demonstracija sile
Ključne reči

NATOBelorusijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaRusijaPoljska

