Eksplozije potresle Dnjepar i Zaporožje

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
KIJEV - Eksplozije su odjeknule u Dnjepru i Zaporožju na jugoistoku Ukrajine, nakon što se oglasio alarm za vazdušnu opasnost, javio je Ukrinform.

Prethodno je Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine upozorilo na pretnju upotrebe balističkog oružja sa Krima i zabeležilo metu velike brzine u Zaporožju. "Dnjepar hitno u sklonište", dodala je vojska u upozorenju objavljenom minut kasnije. Kako je saopšteno, snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 137 od 164 drona koje su Rusi koristili za napad na Ukrajinu od prošle noći.
