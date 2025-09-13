Zelenski: Ruski dron ponovo upao na teritoriju NATO-a; eksplozije odjeknule Dnjeprom i Zaporožjem

Rat u Ukrajini – 1.298. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da je ruski dron narušio rumunski vazdušni prostor. Eksplozije su odjeknule u Dnjepru i Zaporožju, nakon što su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, javljaju ukrajinski mediji. Sa druge strane, u ruskoj rafineriji nafte u Baškortostanu izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona, saopštio je guverner regiona Radij Habirov.

Napad na Hersonsku oblast – poginula žena, petoro povređenih Jedna žena je poginula, a petoro osoba je povređeno u ruskom vazdušnom napadu na mesto Ingulec u Hersonskoj oblasti, saopštio je načelnik Hersonske oblasne vojne uprave Aleksandar Prokudin. Prema njegovim rečima, telo žene pronađeno nakon raščišćavanja ruševina kuće. Ruski vojnici, ranije je saopšteno, gađali su Ingulec u Hersonskoj oblasti vođenim avio-bombama. (Tanjug) Opširnije Kraće Zelenski: Ruski