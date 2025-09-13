Ponoš o sankcijama i vojnoj paradi: “Nervozna reakcija režima na predlog sankcija, miris tenkova neće prikriti raspad sistema”

Ponoš o sankcijama i vojnoj paradi: “Nervozna reakcija režima na predlog sankcija, miris tenkova neće prikriti raspad sistema”…

Predsednik Pokreta Srbija centar (SRCE), general Zdravko Ponoš, izjavio je da je predlog za uvođenje personalizovanih sankcija zvaničnicima Srbije, uključujući policijske oficire odgovorne za nasilje na protestima, “prava mera” koja izaziva nervoznu reakciju vlasti.

U intervjuu za list Nova, Ponoš je naglasio da su ovakve sankcije, kao i podrška slobodnim medijima, već dobile značajnu pažnju u Briselu i Strazburu, te da ukazuju na promenu stava Evropskog parlamenta prema aktuelnom režimu u Srbiji. Ponoš je istakao da je ranije bilo teško organizovati sastanke sa poslanicima Evropske narodne partije (EPP), čiji je SNS pridruženi član, dok sada postoji spremnost da se čuje kritika na račun SNS-a, a primećuje se i distanciranje
