Ponoš: Vučić pokušava da se pridigne pridržavajući se za vojsku, ali je politički mrtvac

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Ponoš: Vučić pokušava da se pridigne pridržavajući se za vojsku, ali je politički mrtvac
Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da predsednik države Aleksandar Vučić "ponovo pokušava da se kao bršljen pridigne, da pridigne svoj omlitaveli imidž, pridržavajući se za vojsku kao za neki zid". "Odlučio je da ohrabri svoje posustale pristalice, pokazujući vojnu silu u Beogradu, a da zaplaši sve one koji protiv njega protestuju", rekao je Ponoć u intervjuu za današnji list Nova, govoreći o predstojećoj vojnoj paradi u Beogadu. Ponoš
