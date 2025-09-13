Ko posle Pešića? Ovo su kandidati za selektora Srbije

Zvanično je završeno jedno tubulentno poglavlje u srpskoj reprezentativnoj košarci.

Srbija je Evrobasket završila neuspehom, a sada definitivno menja i selektora. /od reportera Sport kluba na Evrobasketu Svetislav Pešić je svoj drugi mandat na poziciji selektora svoje države okončao osvojivši dve medalje na velikim turnirima. Ugovor mu ističe krajem septembra i neće biti produžen. „Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli“, rekao je 76-godišnji stručnjak u intervjuu za Politiku. Pred