Ko posle Pešića? Ovo su kandidati za selektora Srbije

Sport klub pre 57 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Ko posle Pešića? Ovo su kandidati za selektora Srbije

Zvanično je završeno jedno tubulentno poglavlje u srpskoj reprezentativnoj košarci.

Srbija je Evrobasket završila neuspehom, a sada definitivno menja i selektora. /od reportera Sport kluba na Evrobasketu Svetislav Pešić je svoj drugi mandat na poziciji selektora svoje države okončao osvojivši dve medalje na velikim turnirima. Ugovor mu ističe krajem septembra i neće biti produžen. „Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli“, rekao je 76-godišnji stručnjak u intervjuu za Politiku. Pred
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Pešić se povlači: Kari najavio odlazak sa mesta selektora Srbije!

Pešić se povlači: Kari najavio odlazak sa mesta selektora Srbije!

Hot sport pre 7 minuta
Svetislav Pešić progovorio o kritičarima: Uglavnom komentarišu oni neuspešni, koji nemaju kapaciteta

Svetislav Pešić progovorio o kritičarima: Uglavnom komentarišu oni neuspešni, koji nemaju kapaciteta

Euronews pre 7 minuta
Ko posle Pešića?

Ko posle Pešića?

B92 pre 8 minuta
"Oni su ustali i aplaudirali": Pešić otkrio šta je rekao igračima nakon ispadanja od Finske

"Oni su ustali i aplaudirali": Pešić otkrio šta je rekao igračima nakon ispadanja od Finske

Večernje novosti pre 7 minuta
Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor, pomoći ću u tom izboru

Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor, pomoći ću u tom izboru

RTS pre 27 minuta
Pešić: Obećao sam Čoviću...

Pešić: Obećao sam Čoviću...

Sputnik pre 27 minuta
"Obećao sam Čoviću..." Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor

"Obećao sam Čoviću..." Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor

Večernje novosti pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ĐorđevićKošarkaSvetislav PešićEvrobasketEurobasketDejan RadonjićDušan AlimpijevićIgor KokoškovSaša ObradovićKosarkaska reprezentacija srbijevladimir jovanovićDarko Rajakovićognjen stojakovicaleksandar dzikicselektornovi selektor

Sport, najnovije vesti »

Pešić se povlači: Kari najavio odlazak sa mesta selektora Srbije!

Pešić se povlači: Kari najavio odlazak sa mesta selektora Srbije!

Hot sport pre 7 minuta
Slot brani Isaka: Takva situacija se ne bi dogodila u Liverpulu

Slot brani Isaka: Takva situacija se ne bi dogodila u Liverpulu

RTS pre 7 minuta
Najveća snaga Partizana je sistem

Najveća snaga Partizana je sistem

Sportski žurnal pre 17 minuta
Handel: Brzo razmišljam na terenu

Handel: Brzo razmišljam na terenu

Sportski žurnal pre 17 minuta
Žreb u Beogradu koji okreće sve naglavačke, posle njega ništa neće biti isto

Žreb u Beogradu koji okreće sve naglavačke, posle njega ništa neće biti isto

Nova pre 12 minuta