Albanac opet provocira: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...

Večernje novosti pre 7 sati
Albanac opet provocira: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...

Košarkaška reprezentacija Finske napravila je najveći bum na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u košarci plasmanom u polufinale.

Foto: FIBA Finci su priredili senzaciju u osmini finala pobedom nad Srbijom, a o toj utakmici se i dalje priča. Veliko zadovoljstvo zbog ovog trijumfa pokazao je Edon Madžuni, Albanac koji igra za Finsku, a koji je poreklom iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija. - Verujem da niko nije očekivao da će Finska postići ovaj uspeh, a još manje da ćemo eliminisati Srbiju. Naravno, bio je to fantastičan osećaj. Meni kao Albancu ova pobeda je bila malo slađa nego Fincima -
