Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Real Madrid može i sa desetoricom, Ćabijev tim ume da pati i da pobeđuje!

Fudbaleri Real Madrida pobedili su u gostima ekipu Real Sosijedada rezultatom 2:1 u četvrtom kolu La Lige.

Heroj Real Madrida bio je strelac i asistent Kilijan Embape, po gol su dali Arda Guler i Ojarzabal na drugoj strani. Real Madrid je krenuo silovito i već u drugom minutu Arda Guler je pogodio, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda. U 12. minutu sve je bilo čisto, Kilijan Embape je pogodio za 0:1. Posle pola časa igre, Real je ostao sa igračem manje, pošto je Din Hausen kao poslednji igrač odbrane sa leđa povukao Ojarzabala. Sudija Hil Mansano nije imao dilemu
