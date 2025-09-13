Poljska: Počela realizacija operacije NATO "Istočna straža" - isporučeno naoružanje za avione "rafal"
Sputnik pre 16 minuta
Počela je realizacija operacije NATO "Istočna straža", saopštio je Generalštab Oružanih snaga Poljske.
Avionom je isporučeno naoružanje za avione "rafal" koji se već nalaze u Poljskoj. Šef NATO Mark Rute je u petak izjavio da Alijansa pokreće ovu operaciju u cilju jačanja odbranje na istočnom krilu a u svetlu incidenta sa dronovima u Poljskoj. Prema Ruteovim rečima, operacija će takođe uključivati elemente usmerene na rešavanje specijalnih zadataka vezanih za bespilotne letelice. NATO će koristiti i vazdušne i kopnene sisteme protivvazdušne odbrane. Planirana je