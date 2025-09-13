Poljska: Počela realizacija operacije NATO "Istočna straža" - isporučeno naoružanje za avione "rafal"

Počela je realizacija operacije NATO "Istočna straža", saopštio je Generalštab Oružanih snaga Poljske.

Avionom je isporučeno naoružanje za avione "rafal" koji se već nalaze u Poljskoj. Šef NATO Mark Rute je u petak izjavio da Alijansa pokreće ovu operaciju u cilju jačanja odbranje na istočnom krilu a u svetlu incidenta sa dronovima u Poljskoj. Prema Ruteovim rečima, operacija će takođe uključivati elemente usmerene na rešavanje specijalnih zadataka vezanih za bespilotne letelice. NATO će koristiti i vazdušne i kopnene sisteme protivvazdušne odbrane. Planirana je