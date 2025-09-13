Poljska: Počela realizacija operacije NATO "Istočna straža" - isporučeno naoružanje za avione "rafal"

Sputnik pre 16 minuta
Poljska: Počela realizacija operacije NATO "Istočna straža" - isporučeno naoružanje za avione "rafal"

Počela je realizacija operacije NATO "Istočna straža", saopštio je Generalštab Oružanih snaga Poljske.

Avionom je isporučeno naoružanje za avione "rafal" koji se već nalaze u Poljskoj. Šef NATO Mark Rute je u petak izjavio da Alijansa pokreće ovu operaciju u cilju jačanja odbranje na istočnom krilu a u svetlu incidenta sa dronovima u Poljskoj. Prema Ruteovim rečima, operacija će takođe uključivati elemente usmerene na rešavanje specijalnih zadataka vezanih za bespilotne letelice. NATO će koristiti i vazdušne i kopnene sisteme protivvazdušne odbrane. Planirana je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo…

Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo iskustvo"

Blic pre 16 minuta
Počinje: Poljski vojnici stižu u Kijev

Počinje: Poljski vojnici stižu u Kijev

B92 pre 16 minuta
Francuska upozorava Rusiju: ​Nećete nas uplašiti!

Francuska upozorava Rusiju: ​Nećete nas uplašiti!

Vesti online pre 1 sat
Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

Rute: NATO će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

NIN pre 36 minuta
Dip stejt otkriva kako su Rusi ušli u Kupjansk; SB UN o dronovima: Moskva negira, Varšava i Kijev optužuju

Dip stejt otkriva kako su Rusi ušli u Kupjansk; SB UN o dronovima: Moskva negira, Varšava i Kijev optužuju

RTS pre 51 minuta
NATO pokreće operaciju "Istočni stražar": Samo 46 država podržalo optužbe protiv Rusije u UN

NATO pokreće operaciju "Istočni stražar": Samo 46 država podržalo optužbe protiv Rusije u UN

Politika pre 36 minuta
Ukrajinski obaveštajci se predali ruskim padobrancima u Zaporožju

Ukrajinski obaveštajci se predali ruskim padobrancima u Zaporožju

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORusijaPoljskasvet

Svet, najnovije vesti »

Farmaceutske kompanije pod pritiskom - SAD povezuju vakcinu protiv koronavirusa sa smrću dece

Farmaceutske kompanije pod pritiskom - SAD povezuju vakcinu protiv koronavirusa sa smrću dece

Bloomberg Adria pre 26 minuta
Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Grčki mediji: Petogodišnjeg dečaka iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Euronews pre 1 minut
Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

Ubistvo Čarlija Kirka: Ko je osumnjičeni Tajler Robinson i ko ga je prijavio policiji

BBC News pre 11 minuta
Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo…

Poljska šalje oficire u Ukrajinu! Ovo se Putinu nimalo neće dopasti, Sibiha: "Krenula je nova faza ruske agresije, a mi imamo iskustvo"

Blic pre 16 minuta
Zašto se mentalno oboleli često zaljubljuju jedni u druge?

Zašto se mentalno oboleli često zaljubljuju jedni u druge?

Dojče vele pre 21 minuta