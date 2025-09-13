Brnabić: Sastanci u Briselu veoma dobri, glavna tema Klaster 3

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je na kraju posete Briselu da su sastanci sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom protekli veoma dobro i da su bili konstruktivni, a da je glavna tema bilo otvaranje Klastera 3. "Oba sastanka jako dobra, konstruktivna. Razgovarali smo o konkrentim temama koji se tiču daljih evropkih