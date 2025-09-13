Urušavanje demokratije u svetu: Kako stoji Srbija?

Vreme pre 41 minuta
Zapadne zemlje prednjače u pospešivanju ključnih elemenata demokratije, a na Balkanu je vidno uspešnija Slovenija, dok za njom zaostaju Hrvatska i Crna Gora, a još slabije su Srbija i ostale zemlje regiona

Srbija je na lestvici demokratskog razvoja na sredini od 173 zemlje u kojima je taj stepen istražio Međunarodni institut za demokratiju i podršku izborima (IDEA). Zapadne zemlje, navodi IDEA, prednjače u pospešivanju ključnih elemenata demokratije, poput vladavine prava, a na Balkanu je vidno uspešnija Slovenija, dok za njom zaostaju Hrvatska i Crna Gora, a još slabije su Srbija i ostale zemlje područja. Generalni sekretar IDEA Kevin Kasas-Samora saopštio je da je
Radio 021 pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
