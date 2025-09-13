Voždovac: Predsedniče svih građana, zašto ne posetite i nas

Od istovremenih skupova antiblokadera i građana koji podržavaju studente, a bilo ih je u više gradova Srbije, najviše pažnje imao je onaj u Voždovcu zato što je tako bio predsednik Aleksandar Vučić

Kao i prošle subote, u više gradova Srbije večeras su istovremeno održani protesti „protiv blokada“ koje organizuju aktivisti bliski vladajućoj stranci, i protesti kojima se pruža podrška studentskoj borbi: u Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu, na Voždovcu… Ovaj u Voždovcu je bio pod najvećom pažnjom, zato što j njemu porisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. On je došao na Banjicu da podrži svoje