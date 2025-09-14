Još 10 novih takmičara ušlo u elitu Njima neće biti svejedno, predstavila se i nova lica!

U ovoj grupi nalazi se nekoliko novih takmičara

Četvrta grupa takmičara završila je razgovor sa voditeljom Dušicom Jakovljević u studiju i uputila se ka imanju. Dočekali su ih Ivana Šopić i Darko Tanasijević koji su sa njima kratko popričali, nakon čega su se uputili ka Beloj kući. Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink Pogledaj galeriju Printsc Pink