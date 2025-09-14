U Nemačkoj se traži opšta zabrana alkohola za sve koji učestvuju u drumskom saobraćaju

U proseku se nesreća povezana s alkoholom dogodila svakih 15 minuta, navodi Revija HAK. – Alkohol za volanom ostaje jedan od glavnih uzroka ozbiljnih saobraćajnih nesreća.

Zato pozivamo na opštu zabranu alkohola za sve koji učestvuju u drumskom saobraćaju, bez obzira da li voze automobil, motocikl, električni skuter, bicikl ili električni romobil – rekao je predsednik DVR-a Manfred Wirsch. Različite granice alkohola u krvi u Nemačkoj često dovode do nebezbednosti, kažu iz DVR-a. Manfred Wirsch je naglasio da bezbednost na putevima zahteva jasnoću i da jasnoća znači samo jedno pravilo: bez alkohola za volanom. Pravilo o nultom nivou
