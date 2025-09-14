Još jedna NATO zemlja prijavila upad ruskih dronova

BBC News pre 2 sata

EPA Avioni F-16 otkrili su ruski dron u rumunskom vazdušnom prostoru, dok su nadgledali granicu zemlje sa Ukrajinom

Rumunija tvrdi da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor i tako je postala druga zemlja NATO-a koja je prijavila takav upad u poslednjih nedelju dana.

Rumunski borbeni avioni su bili u vazduhu prateći ruski napad u Ukrajini u subotu i uspeli su da prate dron blizu južne granice Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da upad ne može da bude greška, već da „Rusija očigledno širi rat".

Moskva nije komentarisala rumunske tvrdnje.

Prethodno je Poljska saopštila da je „oborila četiri od 19 ruskih dronova" koji su ušla u njen vazdušni prostor.

Moskva je na to saopštila da nema dokaza da su dronovi lansirani iz Rusije, svaljujući krivicu na Ukrajinu.

Povodom upada dronova u poljski vazdušni prostor 10. septembra, američki predsednik Donald Tramp rekao je da je „možda bio nenameran", ali je poljski premijer Donald Tusk na to odgovorio da „nije bio slučajan".

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je detektovalo ruski dron kada su dva aviona F-16 nadgledala granicu zemlje sa Ukrajinom, posle „ruskih vazdušnih napada na ukrajinsku infrastrukturu na Dunavu“.

Dron je otkriven 20 kilometara jugozapadno od sela Kilija Veke, a potom je nestao sa radara.

Ali nije leteo iznad naseljenih područja niti predstavljao neposrednu opasnost, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Poljska je izrazila zabrinutost zbog ruskih dronova nad Rumunijom.

„Preventivne operacije avijacije - poljske i savezničke - počele su u našem vazdušnom prostoru", napisao je Tusk u objavi na mreži Iksu.

„Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane su u najvišem stepenu pripravnosti", dodao je.

Ranije ove nedelje, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da „nije bilo planova" za ciljanje objekata na poljskom tlu.

Belorusija, bliski ruski saveznik, saopštila je da su dronovi koji su prošle nedelje ušli u poljski vazdušni prostor bili nesreća, nakon što su im navigacioni sistemi bili ometani.

U odgovoru na najnoviji incident, Zelenski je rekao da ruska vojska „tačno zna kuda se kreću njihovi dronovi i koliko dugo mogu da deluju u vazduhu".

Ponovo je zatražio od zapadnih zemalja da pooštre sankcije Moskvi.

Neposredno pre ovog incidenta, Tramp je rekao da je „spreman" da uvede strože sankcije Rusiji, ali samo ako zemlje NATO-a ispune određene uslove, kao što je prestanak kupovine ruske nafte.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine i postiže spor napredak na bojnom polju.

Tramp predvodi napore za okončanje rata, ali Rusija je intenzivirala napade na Ukrajinu otkako se predsednik Vladimir Putin vratio sa susreta sa Trampom na Aljasci sredinom avgusta.

(BBC News, 09.14.2025)