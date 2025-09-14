MUP demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

Beta pre 2 sata

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je večeras demantovalo tvrdnju da je policija u Novom Sadu prilikom suzbijanja protesta 5. septembra koristila takozvani "gas CN", navodeći da policija takvo sredstvo nije mogla da upotrebi jer ga ne poseduje.

"Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Кonkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava", navodi se u saopštenju.

MUP dodaje da se ova sredstava koriste u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima, a da je iznošenje tvrdnji o navodnoj upotrebi ovog gasa "grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije".

"Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da sve svoje aktivnosti sprovodi odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o bezbednosti svih građana", dodaju u MUP-u.

Prethodno su studenti Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu objavili da su laboratorijskim analizama utvrdili da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana "opasan gas CN", zbog čega su zatražili istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva.

Studenti u blokadi PMF-a su na društvenim mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili da je policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone).

Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i za pluća jer ima veću toksičnost.

"Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, gas CN je tokom 1970-ih godina u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standarno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: upotreba CN gasa ne predstavlja sredstvo kontrole, već trovanje sopstvenih građana", naveli su studenti u saopštenju.

U međuvremenu je predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila da su tvrdnje studenata novosadskog Prirodno-matematički fakultet (PMF) u blokadi, da je za suzbijanje protesta 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta korišćen gas CN, "još jedan poziv na građanski rat, surovo i opasno obmanjivanje javnosti, širenje panike".

Ona je u objavi na društvenoj mreži "Iks" navela da policija "ništa slično nije koristila, niti poseduje nešto slično".

Govoreći o tvrdnji studenata PMF napisala je da "pored toga što je ovo ozbiljno krivično delo, ovo je i izraz i dokaz potpune političke i ljudske nemoći blokadera" i tražila: "Tužilaštvo da se probudi".

Veći broj onlajn medija u Srbiji je demanti Ministarstva unutrašnjih poslova objavio znatno pre no što je postavljen na sajt MUP-a i dostavljen medijima.

(Beta, 14.09.2025)