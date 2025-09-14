MUP demantovao da je u Novom Sadu korišćen CN gas

Beta pre 2 sata

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je večeras demantovalo tvrdnju da je policija u Novom Sadu prilikom suzbijanja protesta 5. septembra koristila takozvani "gas CN", navodeći da policija takvo sredstvo nije mogla da upotrebi jer ga ne poseduje. 

"Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Кonkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijskih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava", navodi se u saopštenju.

MUP dodaje da se ova sredstava koriste u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima, a da je iznošenje tvrdnji o navodnoj upotrebi ovog gasa "grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije".

"Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da sve svoje aktivnosti sprovodi odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o bezbednosti svih građana", dodaju  u MUP-u.

Prethodno su studenti Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu objavili da su laboratorijskim analizama utvrdili da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana "opasan gas CN", zbog čega su zatražili istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva.

Studenti u blokadi PMF-a su na društvenim mrežama objavili da su rezultati laboratorijskih analiza potvrdili da je policija koristila gasove CS (2-chlorobenzylidene malononitrile) i CN (Chloroacetophenone).

Naveli su da gas CN može biti opasan za oči, izazvati oštećenje rožnjače, a i za pluća jer ima veću toksičnost.

"Zbog visoke toksičnosti i ozbiljnih zdravstvenih posledica, gas CN je tokom 1970-ih godina u potpunosti zamenjen CS gasom, koji je u policijskoj praksi i vojsci postao standarno sredstvo za kontrolu mase. Naša poruka je jasna: upotreba CN gasa ne predstavlja sredstvo kontrole, već trovanje sopstvenih građana", naveli su studenti u saopštenju.

U međuvremenu je predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila da su tvrdnje studenata novosadskog Prirodno-matematički fakultet (PMF) u blokadi, da je za suzbijanje protesta 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta korišćen gas CN, "još jedan poziv na građanski rat, surovo i opasno obmanjivanje javnosti, širenje panike".

Ona je u objavi na društvenoj mreži "Iks" navela da policija "ništa slično nije koristila, niti poseduje nešto slično".

Govoreći o tvrdnji studenata PMF napisala je da "pored toga što je ovo ozbiljno krivično delo, ovo je i izraz i dokaz potpune političke i ljudske nemoći blokadera" i tražila: "Tužilaštvo da se probudi".

Veći broj onlajn medija u Srbiji je demanti Ministarstva unutrašnjih poslova objavio znatno pre no što je postavljen na sajt MUP-a i dostavljen medijima.

(Beta, 14.09.2025)

Povezane vesti »

Šta je CN gas, studenti navode da je korišćen u Novom Sadu

Šta je CN gas, studenti navode da je korišćen u Novom Sadu

Novi magazin pre 27 minuta
Šta je CN gas, za koji studenti navode da je korišćen u Novom Sadu

Šta je CN gas, za koji studenti navode da je korišćen u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Policija demantovala da je na antivladinom skupu u Novom Sadu korišćen CN gas

Policija demantovala da je na antivladinom skupu u Novom Sadu korišćen CN gas

Slobodna Evropa pre 1 sat
Studenti u blokadi novosadskog PMF-a: Policija koristila opasan gas; MUP demantuje: Ne posedujemo takvo sredstvo

Studenti u blokadi novosadskog PMF-a: Policija koristila opasan gas; MUP demantuje: Ne posedujemo takvo sredstvo

RTS pre 2 sata
Studenti PMF-a objavili da je policija u Novom Sadu koristila opasan gas CN

Studenti PMF-a objavili da je policija u Novom Sadu koristila opasan gas CN

N1 Info pre 2 sata
MUP: Ne posedujemo i nismo koristili takozvani CN gas

MUP: Ne posedujemo i nismo koristili takozvani CN gas

N1 Info pre 3 sata
MUP o suzavcima u Novom Sadu: Ne posedujemo CN gas

MUP o suzavcima u Novom Sadu: Ne posedujemo CN gas

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

"Istina koju na mrežama ne vidiš": Srpkinja Lili nakon više od 30 godina napustila Švajcarsku, a razlog će vas iznenaditi: "Ma…

"Istina koju na mrežama ne vidiš": Srpkinja Lili nakon više od 30 godina napustila Švajcarsku, a razlog će vas iznenaditi: "Ma džaba sve pare" (video)

Blic pre 3 minuta
Održan sastanak delegacija SAD i Kine u Madridu o ekonomskim pitanjima: Razgovarali o carinama i prodaji TikToka

Održan sastanak delegacija SAD i Kine u Madridu o ekonomskim pitanjima: Razgovarali o carinama i prodaji TikToka

Blic pre 37 minuta
Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 1 sat
Šest meseci Ćacilenda: Simbol naprednjačkog otpora, inata i provokacije

Šest meseci Ćacilenda: Simbol naprednjačkog otpora, inata i provokacije

Danas pre 1 sat
Porfirije blagoslovio đake: Učenje ljubavi i zajedništva najvažnija lekcija!

Porfirije blagoslovio đake: Učenje ljubavi i zajedništva najvažnija lekcija!

Blic pre 1 sat