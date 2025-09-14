Devojka (19) poginula u Bačkoj Palanci: Sleteli s puta, u automobilu bile još tri osobe: Muškarac prevezen sa teškim povredama u bolnicu

M.P. (19) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20.30 časova, na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, koje se kretalo iz pravca Bačke Palanke ka Obrovcu, sletelo sa puta i udarilo u odvodni kanal. U automobilu su se nalazila četiri putnika. Jedna muška osoba je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, dok za ostale učesnike nije zvanično saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju. Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen. Policija je izašla na lice mesta, a uviđaj je u toku.