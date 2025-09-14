Prve slike horora u Bačkoj Palanci: Vozilo smrskano kao limenka: Poginula devojka (19)

Blic pre 54 minuta
Prve slike horora u Bačkoj Palanci: Vozilo smrskano kao limenka: Poginula devojka (19)

Devojka M.P.(19) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20:30 časova na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u automobilu koji je sleteo s puta nalazile su se četiri osobe. Kako se vidi na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama automobil je smrskan kao limenka. Jedna osoba je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu. Saobraćaj iz Bačke Palanke prema Obrovcu bio je obustavljen zbog saobraćajne nesreće do 23:30 časova, a sada ponovo je prohodan. Uviđaj je završen, a vozilo je uklonila šlep služba.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Devojka (19) poginula u Bačkoj Palanci: Sleteli s puta, u automobilu bile još tri osobe: Muškarac prevezen sa teškim povredama…

Devojka (19) poginula u Bačkoj Palanci: Sleteli s puta, u automobilu bile još tri osobe: Muškarac prevezen sa teškim povredama u bolnicu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBačkaBačka Palanka

Hronika, najnovije vesti »

Teška saobraćajka na Mišeluku: Sudar motora i automobila, motociklista teško povređen (foto)

Teška saobraćajka na Mišeluku: Sudar motora i automobila, motociklista teško povređen (foto)

Kurir pre 4 minuta
Prve slike horora u Bačkoj Palanci: Vozilo smrskano kao limenka: Poginula devojka (19)

Prve slike horora u Bačkoj Palanci: Vozilo smrskano kao limenka: Poginula devojka (19)

Blic pre 54 minuta
Saobraćajna nesreća u Kaću: Sudarili se automobil i motocikl

Saobraćajna nesreća u Kaću: Sudarili se automobil i motocikl

Blic pre 24 minuta
Motociklista teško povređen: Udes u tunelu ka Rumi: Sudarili se automobil i motocikl

Motociklista teško povređen: Udes u tunelu ka Rumi: Sudarili se automobil i motocikl

Blic pre 39 minuta
Saobraćajna nezgoda u Kaću: Sudarili se motocikl i automobil

Saobraćajna nezgoda u Kaću: Sudarili se motocikl i automobil

Telegraf pre 39 minuta