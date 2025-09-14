Prve slike horora u Bačkoj Palanci: Vozilo smrskano kao limenka: Poginula devojka (19)

Devojka M.P.(19) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 20:30 časova na Obrovačkom putu kod naselja Telep u Bačkoj Palanci.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u automobilu koji je sleteo s puta nalazile su se četiri osobe. Kako se vidi na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama automobil je smrskan kao limenka. Jedna osoba je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu. Saobraćaj iz Bačke Palanke prema Obrovcu bio je obustavljen zbog saobraćajne nesreće do 23:30 časova, a sada ponovo je prohodan. Uviđaj je završen, a vozilo je uklonila šlep služba.