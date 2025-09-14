Janjuš otkrio za koju cifru je ušao u rijaliti: Zavrteće vam se u glavi kada budete čuli: "Nisu mi za džabe dali toliko"

Blic pre 3 sata
Janjuš otkrio za koju cifru je ušao u rijaliti: Zavrteće vam se u glavi kada budete čuli: "Nisu mi za džabe dali toliko"

Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Elitu 9.

Naime, Janjuš je ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi. Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi. - Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš. Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća. - Nisu mi za džabe dali 400.000 evra. Starleta Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš otkako su ušli u Elitu 9 ne odvajaju se jedno od
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Janjuš otkrio za koliko para je ušao u "eliti" Zavrteće vam se u glavi od cifre: Otkrio najpoverljivije detalje ugovora!

Janjuš otkrio za koliko para je ušao u "eliti" Zavrteće vam se u glavi od cifre: Otkrio najpoverljivije detalje ugovora!

Kurir pre 2 sata
Janjuš otkrio koliko iznosi njegov honorar Cifra je vrtoglava, za ovoliko novca je pristao da uđe na imanje!

Janjuš otkrio koliko iznosi njegov honorar Cifra je vrtoglava, za ovoliko novca je pristao da uđe na imanje!

Alo pre 3 sata
"Nisu mi za džabe dali 400.000 evra": Janjuš odmah otkrio šokantnu cifru koju će zaraditi u Eliti 9

"Nisu mi za džabe dali 400.000 evra": Janjuš odmah otkrio šokantnu cifru koju će zaraditi u Eliti 9

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kuća

Zabava, najnovije vesti »

Život nenada marinkovića gastoza nalik filmu: Sve o prvom jutjuberu kome je slava skoro došla glave, a ovako se ponovo vinuo u…

Život nenada marinkovića gastoza nalik filmu: Sve o prvom jutjuberu kome je slava skoro došla glave, a ovako se ponovo vinuo u zvezde (foto)

Kurir pre 0 minuta
Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku -…

Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku - ovo su njeni uslovi

Blic pre 15 minuta
(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

Blic pre 15 minuta
Janjuš sa kombijem punim stvari stigao u šimanovce: Sedi, teško se kreće nakon operacije: Spomenuo i pomirenje sa Majom…

Janjuš sa kombijem punim stvari stigao u šimanovce: Sedi, teško se kreće nakon operacije: Spomenuo i pomirenje sa Majom Marinković

Blic pre 15 minuta
"Slobodo, tu smo": I danas protest u Novom Sadu

"Slobodo, tu smo": I danas protest u Novom Sadu

Radio 021 pre 10 minuta