Janjuš otkrio za koju cifru je ušao u rijaliti: Zavrteće vam se u glavi kada budete čuli: "Nisu mi za džabe dali toliko"

Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Elitu 9.

Naime, Janjuš je ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi. Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi. - Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš. Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća. - Nisu mi za džabe dali 400.000 evra. Starleta Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš otkako su ušli u Elitu 9 ne odvajaju se jedno od