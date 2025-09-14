Kamioni čekaju do dva sata: Bez zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila

Blic pre 12 sati
Kamioni čekaju do dva sata: Bez zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu čekaju 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

AMSS upozorava na mokre kolovoze i opasnost od odrona kod pojedinih deonica

AMSS upozorava na mokre kolovoze i opasnost od odrona kod pojedinih deonica

N1 Info pre 1 sat
Stanje na putevima: Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju dva sata

Stanje na putevima: Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju dva sata

Glas Zaječara pre 1 sat
Upozorenje AMSS: Oprez na putevima Srbije

Upozorenje AMSS: Oprez na putevima Srbije

Serbian News Media pre 1 sat
Stanje na putevima i graničnim prelazima Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata

Stanje na putevima i graničnim prelazima Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugPutevi SrbijeBatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

(VIDEO) Oštećenja na asfaltu i gužve u saobraćaju: Pripreme za Vojnu paradu uveliko u toku

Danas pre 18 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 3 minuta
Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Stiže novo pravilo u saobraćaju: Važi za sve sa B dozvolom i evo kada stupa na snagu za vozače u Nemačkoj

Blic pre 18 minuta
Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Najnovije upozorenje RHMZ, stiže jako nevreme: Cela Srbija pod alarmom, posebno izdvojen Beograd: Prete tri opasne pojave

Blic pre 3 minuta
Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Ovo su „službeno“ najružniji automobili na svetu: Da li se slažete sa izborom?

Danas pre 8 minuta