Kamioni čekaju do dva sata: Bez zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu čekaju 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. (Tanjug)