Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

U Zadrugu 9 Elitu se uselilo 53. takmičara koji će se narednih meseci boriti za opstanak na imanju u Šimanovcima.

Kao i svake godine, Veliki šef je takmičarima poslao pismo u Belu kuću, a pročitao ga je ovoga puta Ivan Marinković. U pismu je Veliki šef naveo pravila ponašanja u Zadruzi 9 Eliti, te da će svako nepoštovanje biti strogo kažnjivo. Nova sezona Elite je počela sinoć, a u kuću se uselilo 53 takmičara, a mnogi od njih su poznata imena javnosti. Željko Mitrović je tokom ulaska održao i govor. - Broj 9 je uvek magičan. Majke nas nose u stomaku 9 meseci, u hrišćanskoj