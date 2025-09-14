Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

Blic pre 27 minuta
Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

U Zadrugu 9 Elitu se uselilo 53. takmičara koji će se narednih meseci boriti za opstanak na imanju u Šimanovcima.

Kao i svake godine, Veliki šef je takmičarima poslao pismo u Belu kuću, a pročitao ga je ovoga puta Ivan Marinković. U pismu je Veliki šef naveo pravila ponašanja u Zadruzi 9 Eliti, te da će svako nepoštovanje biti strogo kažnjivo. Nova sezona Elite je počela sinoć, a u kuću se uselilo 53 takmičara, a mnogi od njih su poznata imena javnosti. Željko Mitrović je tokom ulaska održao i govor. - Broj 9 je uvek magičan. Majke nas nose u stomaku 9 meseci, u hrišćanskoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30…

Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30 pravila biće udareni po džepu

Kurir pre 2 minuta
(Video) Srušili apartman, ostala samo pustoš: Miljana Kulić na imanju zatekla šok: "Nema ga!"

(Video) Srušili apartman, ostala samo pustoš: Miljana Kulić na imanju zatekla šok: "Nema ga!"

Blic pre 7 minuta
"Oduzimanje tromesečnog honorara" Elita je tek počela, a produkcija hitno poslala pismo u Belu kuću

"Oduzimanje tromesečnog honorara" Elita je tek počela, a produkcija hitno poslala pismo u Belu kuću

Alo pre 47 minuta
Već je otkriven pobednik elite 9? Nova sezona tek što je počela, a njih dvoje se bore za prvo mesto

Već je otkriven pobednik elite 9? Nova sezona tek što je počela, a njih dvoje se bore za prvo mesto

Alo pre 1 sat
Ovo joj Uroš stanić nikada neće oprostiti! Anita Stanojlović priznala ko joj je favorit u rijalitiju i šokirala sve

Ovo joj Uroš stanić nikada neće oprostiti! Anita Stanojlović priznala ko joj je favorit u rijalitiju i šokirala sve

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Željko MitrovićBela kućaZadrugaŠimanovci

Zabava, najnovije vesti »

Jovana i Itana su odlučile da promene karijeru i tako je nastao prvi kafić za bicikliste u Beogradu

Jovana i Itana su odlučile da promene karijeru i tako je nastao prvi kafić za bicikliste u Beogradu

Forbes pre 42 minuta
Arheolozi misle da su otkrili starački dom od pre 1.600 godina

Arheolozi misle da su otkrili starački dom od pre 1.600 godina

Forbes pre 42 minuta
Trampov Versaj u Beloj kući – pozlaćivanje Ovalne sobe

Trampov Versaj u Beloj kući – pozlaćivanje Ovalne sobe

RTS pre 7 minuta
Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

Blic pre 27 minuta
Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30…

Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30 pravila biće udareni po džepu

Kurir pre 2 minuta