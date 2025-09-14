Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30 pravila biće udareni po džepu

Kurir pre 1 sat
Prvo važno pismo velikog šefa u eliti 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše ovih 30…

Počela deveta sezona rijaliti programa " Elita 9".

Mnogi su se iznenadili kada su pojedine bivše rijaliti učesnike ponovo videli na vratima Bele kuće. Veliki šef je pažljivo birao i nema sumnje da će ovo biti uzbudljiva sezona. Kada su se zadrugari uselili na imanje, Veliki šef je poslao prvo pismo na adresu Bele kuće. Naime kao i svake godine na samom početku Veliki šef je obavestio takmičare o pravilima ponašanja na velelepnom imanju. Ivan Marinković je pročitao svih trideset pravila, a rijaliti učesnici su pomno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

Prvo jutro u Zadruzi 9 Eliti: Stiglo važno pismo od Velikog šefa, upozoreni su svi takmičari

Blic pre 1 sat
(Video) Srušili apartman, ostala samo pustoš: Miljana Kulić na imanju doživela šok: "Nema ga!"

(Video) Srušili apartman, ostala samo pustoš: Miljana Kulić na imanju doživela šok: "Nema ga!"

Blic pre 1 sat
"Oduzimanje tromesečnog honorara" Elita je tek počela, a produkcija hitno poslala pismo u Belu kuću

"Oduzimanje tromesečnog honorara" Elita je tek počela, a produkcija hitno poslala pismo u Belu kuću

Alo pre 2 sata
Već je otkriven pobednik elite 9? Nova sezona tek što je počela, a njih dvoje se bore za prvo mesto

Već je otkriven pobednik elite 9? Nova sezona tek što je počela, a njih dvoje se bore za prvo mesto

Alo pre 2 sata
Ovo joj Uroš stanić nikada neće oprostiti! Anita Stanojlović priznala ko joj je favorit u rijalitiju i šokirala sve

Ovo joj Uroš stanić nikada neće oprostiti! Anita Stanojlović priznala ko joj je favorit u rijalitiju i šokirala sve

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućarijalitielita 9

Zabava, najnovije vesti »

Pogledajte neobičnu čitulju koju je Đorđo Armani dobio u Čačku: „Znaš ti šta je čovek uradio za ovu zajednicu?”

Pogledajte neobičnu čitulju koju je Đorđo Armani dobio u Čačku: „Znaš ti šta je čovek uradio za ovu zajednicu?”

City magazine pre 19 minuta
Asmin i Luka prvi put oči u oči u "eliti 9"! Zategnuta situacija u studiju - Vujović progovorio o raskidu sa Aneli, evo šta se…

Asmin i Luka prvi put oči u oči u "eliti 9"! Zategnuta situacija u studiju - Vujović progovorio o raskidu sa Aneli, evo šta se desilo: "Izbrisao sam slike"

Blic pre 19 minuta
Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku -…

Dušica Jakovljević blista u providnoj haljini sa kristalina na otvaranju nove sezone "Elite 9": Progovorila o svom ulasku - ovo su njeni uslovi

Blic pre 19 minuta
"Uveče stavim periku i zadovoljavam klijente": Šokantno priznanje nekadašnjeg voditeljka RTS-a, danas se oblači kao žena

"Uveče stavim periku i zadovoljavam klijente": Šokantno priznanje nekadašnjeg voditeljka RTS-a, danas se oblači kao žena

Blic pre 9 minuta
Od sjaja i glamura do potpunog fijaska! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i…

Od sjaja i glamura do potpunog fijaska! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i Džoni Dep - poznajemo li se?!

Kurir pre 3 minuta