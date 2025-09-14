Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Uroš sa ogromnim noktima, asmin durdžić među takmičarima! Janjuševa bivša devojka Sara u rijalitiju (video)

Večeras je počela nova sezona poznatog rijalitija "Zadruga - Elita 9".

Voditeljka Dušica Jakovljević otvorila je veče, a onda smo mogli da vidimo čelnika "Pinka" Željka Mitrovića i pobednika prethodne sezone Nenada Marinkovića Gastoza na gondoli. Viktor Gagić je naredni učesnik "Elite 9". - Za sada nemam nikakve simpatije - poručio je on po ulasku. - Ne volim povučene devojke, volim devojke pune sebe, kao Uroš - rekao je Viktor potom. Frizer i prijatelj Lune Đogani, Ilija Pečenica, ušao je u "Elitu 9". - Luna me je podržala