"Idemo na pobedu ovaj put" Imao žestok okršaj sa voditeljem Pinka u emisiji, a sada šokirao oglašavanjem i najavio ulazak u Elitu (foto)

Alo pre 2 sata
"Idemo na pobedu ovaj put" Imao žestok okršaj sa voditeljem Pinka u emisiji, a sada šokirao oglašavanjem i najavio ulazak u…

Oglasio se tik pred početak Elite 9

Večeras počinje deveta sezona rijaliti programa „Zadruga Elita“, a među učesnicima biće i Ivan Marinković. Tik pred početak Elite 9, Ivan se oglasio na svom Instagram profilu, gde je poslao poslednju poruku svima koji ga prate: Instagram – Hoćemo li na pobedu ovaj put? Vidimo se, prijatelji, volim vas – napisao je Ivan. Ivan Marinković imao je nedavno žestoki sukob u programu uživo sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Naime, tokom gostovanja u emisiji "Narod pita"
Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Uroš sa ogromnim noktima, asmin durdžić među takmičarima! Janjuševa bivša devojka Sara u rijalitiju, a tu je i tinejdžerka iz Italije (video)

Blic pre 12 minuta
Haos već i na početku! Miljana i Luka zaratili sa Milenom, Dušica pokušava da ih smiri

Alo pre 3 sata
Sve gori u studiju u šimanovcima: Miljana i Luka zaratili sa Milenom Kačavendom, Dušica ih molila da se smire: "Znam šta si radila u Crnoj Gori"

Blic pre 5 sati
Na miljani Kulić sve puca: Nišlijka stigla sama u Šimanovce! U preuskoj haljini celoj u šljokicama, a tek da vidite šlic: "Moram da smršam 30 kilograma"

Blic pre 6 sati
(Video) Prijatelj Lune Đogani ulazi u Elitu 9: Ovo niko nije očekivao, pred kamerama priznao: "Moguće je da će ona da uđe"

Blic pre 12 minuta
"Milica mi je slala poruke i vređala me": Terza pred ulazak u "Elitu 9" otkrio šta se dešava sa ćerkom Barbarom: "Nisam je video, teško mi je"

Blic pre 12 minuta
Uživo počela "Zadruga - Elita 9" Uroš sa ogromnim noktima, asmin durdžić među takmičarima! Janjuševa bivša devojka Sara u rijalitiju, a tu je i tinejdžerka iz Italije (video)

Blic pre 12 minuta
Maja i Janjuš već završili u krevetu! Ne odvajaju se, a tek ušli: Marinkovićeva se istopila, Marko je uhvatio i ne pušta (foto)

Kurir pre 7 minuta
Au! Aleksandra Babejić se naoštrila pred ulazak u Elitu 9 "Imam snimke Mine Vrbaški sa hodočašća" - Spomenula Kristinu Spalević: "Znam dosta o njoj"

Blic pre 1 sat