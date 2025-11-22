Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Rijaliti haos se nastavlja, nakon što je Terza izjavio da je bio intiman u kolima sa Teodorom Delić dok je ona bila u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, oglasio se i Danijel Dujković Munjez.

Munjez tvrdi da je i on imao nešto sa Teodorom. Na samom početku razgovora, otkrio nam je da je tačno da je i on bio intiman sa Teodorom dok za Terzu, kako kaže, ne zna, ali da mu veruje. - Zašto me ne tuži ako sve nije istina što se tiče mene i nje?! Neću da je blatim, u smislu da se dokazujem da sam nešto imao sa njom, njoj na čast. Za Terzu ne znam da se video s njom, ali ako on to kaže, ja ću da stanem iza njega i verovaću mu. Nervira me što nekada demantuje