Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs/Pink
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Rijaliti haos se nastavlja, nakon što je Terza izjavio da je bio intiman u kolima sa Teodorom Delić dok je ona bila u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, oglasio se i Danijel Dujković Munjez.

Munjez tvrdi da je i on imao nešto sa Teodorom. Na samom početku razgovora, otkrio nam je da je tačno da je i on bio intiman sa Teodorom dok za Terzu, kako kaže, ne zna, ali da mu veruje. - Zašto me ne tuži ako sve nije istina što se tiče mene i nje?! Neću da je blatim, u smislu da se dokazujem da sam nešto imao sa njom, njoj na čast. Za Terzu ne znam da se video s njom, ali ako on to kaže, ja ću da stanem iza njega i verovaću mu. Nervira me što nekada demantuje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"…

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

teodora delic

Zabava, najnovije vesti »

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Telegraf pre 32 minuta
Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Blic pre 1 sat
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"…

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Blic pre 1 sat
Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je…

Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)

Blic pre 2 sata
Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku…

Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku pesmu (Video)

Blic pre 1 sat