Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku pesmu (Video)

Njih dve izvele zajedničku pesmu, dodatno oduševivši prisutne.

Ceca je zablistala u kožnom miniću i čizmama preko kolena, dominirajući scenom. Na koncertu Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici pojavila se njena koleginica Maja Berović, i to u vreloj, tigrastoj haljini koja je savršeno istakla njenu figuru, uz dugačke rukavice koje su joj sezale do laktova. Maja je izgledala moćno i scenski dominantno, pa je njen izlazak na binu izazvao oduševljenje publike. Crnka i plavuša zajedno su zapalile scenu kada su otpevale svoju