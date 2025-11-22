Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)
Blic pre 2 sata
Koncert Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je veliku euforiju među publikom. Koncert Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je pravu euforiju kod publike. Ceca se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledajući toliko moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom. Ceca Ražnatović je još jednom pokazala zašto je najveća balkanska zvezda, spajajući