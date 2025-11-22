Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)

Blic pre 2 sata
Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je…

Ceca je zadivila svojim elegantnim izgledom na bini, noseći kožni minić, sako i čizme.

Koncert Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je veliku euforiju među publikom. Koncert Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je pravu euforiju kod publike. Ceca se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledajući toliko moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom. Ceca Ražnatović je još jednom pokazala zašto je najveća balkanska zvezda, spajajući
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku…

Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku pesmu (Video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece RažnatovićSremska Mitrovica

Zabava, najnovije vesti »

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Telegraf pre 31 minuta
Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Blic pre 1 sat
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"…

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Blic pre 1 sat
Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku…

Maja Berović u vreloj tigrastoj haljini iznenadila cecu na koncertu: Crnka i plavuša zapalile scenu kad su otpevale duetsku pesmu (Video)

Blic pre 1 sat
Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je…

Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)

Blic pre 2 sata