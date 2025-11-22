Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Blic pre 2 sata
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"…

Terza je izjavio da je bio u intiman sa Teodorom Delić tokom njenog odnosa sa Nenadom Macanovićem.

Teodora Delić je optužbe odbacila i obratila se Nenadu da je ne brani. Rijaliti haos se nastavlja, nakon što je terza izjavio da je bio intiman u kolima sa Teodorom Delić dok je ona bila u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, oglasio se i Danijel Dujković Munjez. Munjez tvrdi da je i on imao nešto sa Teodorom. Na samom početku razgovora, otkrio nam je da je tačno da je i on bio intiman sa Teodorom dok za Terzu, kako kaže, ne zna, ali da mu veruje. - Zašto me ne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Napravila stočić za kafu od ofingera za 0 dinara: Lepši je od bilo kog iz prodavnice i sada je svi kopiraju!

Napravila stočić za kafu od ofingera za 0 dinara: Lepši je od bilo kog iz prodavnice i sada je svi kopiraju!

Kurir pre 1 sat
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Telegraf pre 2 sata
Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Matematika tvrdi da život na Zemlji ne bi trebalo da postoji: Kako smo onda tu?

Blic pre 2 sata
Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"…

Oglasio se još jedan muškarac koji tvrdi da je bio intiman sa Teodorom Delić: Šok i neverica: "Imali smo nešto, što me ne tuži"

Blic pre 2 sata
Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je…

Moćno! Ceca u kožnom miniću i čizmama preko kolena pršti kako izgleda Publika na koncertu u Sremskoj Mitrovici odlepila kad je izašla na binu - svi vrište (Video)

Blic pre 4 sati