Danas pre 5 sati  |  Beta
Tokom demonstracija u Londonu devetoro uhapšeno

Tokom demonstracija na koje je pozvao krajnje desničarski aktivista Tomi Robinson danas u Londonu uhapšeno je devetoro ljudi, saopštila je londonska policija. „Policija je napadnuta nogama i pesnicama.

Bacane su flaše, baklje i drugi predmeti“, navela je policija na društvenoj mreži X. U Londonu je danas održan skup pristalica desničara i kontraprotest antifašista. Više od 110.000 demonstranata okupilo se na maršu koji je organizovao aktivista ekstremne desnice Tomi Robinson. Skup „Ujedinite Kraljevstvo“ počeo je kada se mnogo manje ljudi okupilo na kontraprotestu antifašista, pod parolom „Marš protiv fašizma“. Više od 1.000 policajaca patroliralo je ulicama
"Borite se ili umrite": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (video)

Kurir pre 2 sata
London

Oglasila se Venecuela: Američki razarač presreo, okupirao i ukrcao se na naš brod

Zelenski: Rusija očigledno širi rat, zbog toga mora da oseti posledice Zapada

"To ne može biti slučajnost": Oglasio se Zelenski o upadu ruskih dronova na teritoriju NATO: Nema beznačajnih vojnih pretnji

"Borite se ili umrite": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (video)

"Opasan razvoj događaja": Rubio: Za sada nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove u Poljsku, veoma eskalatorni potez

