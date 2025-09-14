Tokom demonstracija u Londonu devetoro uhapšeno

Tokom demonstracija na koje je pozvao krajnje desničarski aktivista Tomi Robinson danas u Londonu uhapšeno je devetoro ljudi, saopštila je londonska policija. „Policija je napadnuta nogama i pesnicama.

Bacane su flaše, baklje i drugi predmeti“, navela je policija na društvenoj mreži X. U Londonu je danas održan skup pristalica desničara i kontraprotest antifašista. Više od 110.000 demonstranata okupilo se na maršu koji je organizovao aktivista ekstremne desnice Tomi Robinson. Skup „Ujedinite Kraljevstvo“ počeo je kada se mnogo manje ljudi okupilo na kontraprotestu antifašista, pod parolom „Marš protiv fašizma“. Više od 1.000 policajaca patroliralo je ulicama