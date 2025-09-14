"Borite se ili umrite": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (video)

Američki milijarder Ilon Mask se putem video poruke obratio na velikom skupu koji je danas u Londonu organizovao britanski desničarski aktivista Tomi Robinson i poručio da demonstranti moraju "ili da se bore ili da umru" i da je u Velikoj Britaniji neophodno "raspuštanje parlamenta i promena vlade".

Njegove reči izazvale su ovacije i skandiranje publike, prenosi Independent. Metropolitan policija saopštila je da je do sada uhapšeno devet osoba zbog nasilja nad policajcima, dok se procenjuje da je oko 110.000 ljudi učestvovalo u maršu "Ujedinimo Kraljevstvo". Policija je za rasporedila oko 1.600 službenika i postavila barijere između okupljenih i kontraprotesta protiv rasizma, na kojem je bilo oko 5.000 ljudi. Lider Liberalnih demokrata Ed Dejvi oštro je osudio