"Borite se ili umrite": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (video)

Kurir pre 50 minuta  |  Agencije
"Borite se ili umrite": Ilon Mask uputio poruku desničarima u Londonu (video)

Američki milijarder Ilon Mask se putem video poruke obratio na velikom skupu koji je danas u Londonu organizovao britanski desničarski aktivista Tomi Robinson i poručio da demonstranti moraju "ili da se bore ili da umru" i da je u Velikoj Britaniji neophodno "raspuštanje parlamenta i promena vlade".

Njegove reči izazvale su ovacije i skandiranje publike, prenosi Independent. Metropolitan policija saopštila je da je do sada uhapšeno devet osoba zbog nasilja nad policajcima, dok se procenjuje da je oko 110.000 ljudi učestvovalo u maršu "Ujedinimo Kraljevstvo". Policija je za rasporedila oko 1.600 službenika i postavila barijere između okupljenih i kontraprotesta protiv rasizma, na kojem je bilo oko 5.000 ljudi. Lider Liberalnih demokrata Ed Dejvi oštro je osudio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tokom demonstracija u Londonu devetoro uhapšeno

Tokom demonstracija u Londonu devetoro uhapšeno

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RasizamVelika BritanijaIndependentLondonprotestIlon Mask

Svet, najnovije vesti »

"To ne može biti slučajnost": Oglasio se Zelenski o upadu ruskih dronova na teritoriju NATO: Nema beznačajnih vojnih pretnji

"To ne može biti slučajnost": Oglasio se Zelenski o upadu ruskih dronova na teritoriju NATO: Nema beznačajnih vojnih pretnji

Blic pre 5 minuta
"Opasan razvoj događaja": Rubio: Za sada nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove u Poljsku, veoma eskalatorni…

"Opasan razvoj događaja": Rubio: Za sada nije jasno da li je Rusija namerno lansirala dronove u Poljsku, veoma eskalatorni potez

Blic pre 15 minuta
Specijalni američkih izaslanik tokom posete Ukrajini dobio nadimak: Nazvali ga po jednoj životinji, evo kako je došlo do toga…

Specijalni američkih izaslanik tokom posete Ukrajini dobio nadimak: Nazvali ga po jednoj životinji, evo kako je došlo do toga

Blic pre 30 minuta
Veliki protesti u Berlinu: Najmanje 12.000 učesnika na mirovnim demonstracijama za Gazu (foto)

Veliki protesti u Berlinu: Najmanje 12.000 učesnika na mirovnim demonstracijama za Gazu (foto)

Blic pre 45 minuta
Detalji sahrane Čarlija Kirka: Ispraćaj na stadionu Kardinalsa, Tramp obećao da dolazi

Detalji sahrane Čarlija Kirka: Ispraćaj na stadionu Kardinalsa, Tramp obećao da dolazi

Kurir pre 1 sat