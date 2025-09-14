Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Danas pre 57 minuta  |  Radio Slobodna Evropa
Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Ukrajina je pogodila najmanje dve velike rafinerije nafte u Rusiji – uključujući jednu 1.400 kilometara od linija fronta – dok je Rumunija prijavila da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor, nekoliko dana pošto je Poljska, isto članica NATO-a, saopštila da su takvi projektili pogodili njenu teritoriju.

Zvaničnici u regionu Baškortostan duboko u Rusiji u subotu su saopštili da je izbio požar u jednom od najvećih naftnih postrojenja u zemlji blizu grada Ufe kada su ostaci dva ukrajinska drona pali na postrojenje, prenosi RSE. „Oba oborena drona pala su na teritoriju preduzeća“, napisao je na Telegramu čelnik ruskog regiona Baškortostan Radij Habirov. „U prvom slučaju, izbio je mali požar koji je brzo ugašen. U drugom, prekinuto je snabdevanje tehničkom vodom“,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

Moskva objavila snimak: "Admiral Golovko" pogodio "cirkonom" metu; Kijev gađao rusku rafineriju Kiriši

RTS pre 21 minuta
"Admiral Golovko" pogodio „cirkonom“ metu hipersoničnim avionom /video/

"Admiral Golovko" pogodio „cirkonom“ metu hipersoničnim avionom /video/

Sputnik pre 1 sat
Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Uživo Rusi prave pakao u Ukrajini Granate razaraju Kijev, velika ofanziva u toku: Ukrajinci gađali naftnu rafineriju!

Alo pre 1 sat
VIDEO Napad dronom na drugu najveću rafineriju u Rusiji

VIDEO Napad dronom na drugu najveću rafineriju u Rusiji

Nova pre 3 sata
Gori nebo nad rusijom! Odjekuju eksplozije! Ukrajinci ne štede dronove! Pogođeni ključni strateški objekti (foto/video)

Gori nebo nad rusijom! Odjekuju eksplozije! Ukrajinci ne štede dronove! Pogođeni ključni strateški objekti (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Komandant Mađar: Napali smo rusku rafineriju u Lenjingradskoj oblasti

Komandant Mađar: Napali smo rusku rafineriju u Lenjingradskoj oblasti

Politika pre 2 sata
Pogođena ruska naftna rafinerija: Oglasio se ukrajinski komandant

Pogođena ruska naftna rafinerija: Oglasio se ukrajinski komandant

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaPoljskaRumunijaDronpožarnafta

Svet, najnovije vesti »

Šta Frankfurter algemajne cajtung piše o odnosu Vučića sa Putinom i Konrad Adenauer fondacijom?

Šta Frankfurter algemajne cajtung piše o odnosu Vučića sa Putinom i Konrad Adenauer fondacijom?

Danas pre 21 minuta
Od jutros u Gazi život izgubila 31 osoba

Od jutros u Gazi život izgubila 31 osoba

RTV pre 21 minuta
Ovo se ne viđa svaki dan: Eurofighter “lovi” Galeba

Ovo se ne viđa svaki dan: Eurofighter “lovi” Galeba

Aero.rs pre 21 minuta
„Naivna provokacija Rusije, Rusi su mazohisti“: Zeman o upadu ruskih dronova u Poljsku

„Naivna provokacija Rusije, Rusi su mazohisti“: Zeman o upadu ruskih dronova u Poljsku

Danas pre 21 minuta
Bivši profesor novinarstva na Prinstonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Bivši profesor novinarstva na Prinstonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Danas pre 21 minuta