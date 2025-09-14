Ukrajina pogodila naftna postrojenja u Rusiji

Ukrajina je pogodila najmanje dve velike rafinerije nafte u Rusiji – uključujući jednu 1.400 kilometara od linija fronta – dok je Rumunija prijavila da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor, nekoliko dana pošto je Poljska, isto članica NATO-a, saopštila da su takvi projektili pogodili njenu teritoriju.

Zvaničnici u regionu Baškortostan duboko u Rusiji u subotu su saopštili da je izbio požar u jednom od najvećih naftnih postrojenja u zemlji blizu grada Ufe kada su ostaci dva ukrajinska drona pali na postrojenje, prenosi RSE. „Oba oborena drona pala su na teritoriju preduzeća“, napisao je na Telegramu čelnik ruskog regiona Baškortostan Radij Habirov. „U prvom slučaju, izbio je mali požar koji je brzo ugašen. U drugom, prekinuto je snabdevanje tehničkom vodom“,